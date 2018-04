600.000 Dacia's in Frankrijk

Door: BV

Frankrijk is de grootste markt voor het merk Dacia. Dat komt onder meer door het sterk uitgewerkte Renault-dealernet dat de lancering van het merk goed ondersteunde en enige voorkeur van de Franse consument voor budgetvriendelijk transport. Als je de zakelijke gebruikers in ons buurland buiten beschouwing laat, is Dacia het vierde populairste merk. Sinds z’n lancering in juni 2005 - destijds nog met de eerste Dacia Logan - werden er van het merk niet minder dan 600.000 auto’s verkocht.

Dacia Sandero het populairst

De meest populaire telg van de Dacia-familie is de Sandero. Daarvan werden er tot op heden al ruim 230.000 van verkocht. De budgetvriendelijke SUV Duster tikt af op 150.000 stuks, de Logan MCV op 100.000 eenheden en de zelfs van de Logan sedan - waar het allemaal mee begon - werden er 57.000 van aan de man gebracht.