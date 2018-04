Renault koopt Caterham uit joint-venture

Door: BV

Het boterde al lang niet meer tussen Renault en Caterham in de Société des Automobiles Alpine Caterham. Dat was de joint-venture die beide bedrijven hadden opgericht met het oog om gezamenlijk autosportactiviteiten uit te werken. Maar de Britse en Franse mentaliteit gaan schijnbaar niet samen.

Renault koopt Caterham uit

Renault heeft aangekondigd dat het Caterham uit de in november 2012 opgerichte onderneming heeft uitgekocht, voor een onbekend bedrag. Beide partners waren voor exact 50% eigenaar.

Twee sportwagens

Renault zal in het Franse Dieppe, waar het merk Alpine is gevestigd, verder werken aan een sportwagen terwijl Caterham hetzelfde zal doen. Renault zegt dat het de Alpine onveranderd in 2016 klaar zal hebben. Een voorbode daarvan hebben we al te zien gekregen. En ook Caterham gunde al een blik ind e toekomst. De Fransen zeggen dat het model momenteel al voor 90% klaar is.