Zo krachtig is de Mercedes AMG GT

Het interieur en een teaservideo van de Mercedes AMG GT kregen we al te zien, en nu weten we ook met zekerheid hoeveel koppel en vermogen zijn dubbel geblazen 4.0 V8 produceert.

Viercilinders



De officiële voorstelling van de AMG GT zal waarschijnlijk begin oktober plaatsvinden, op het autosalon van Parijs. De verkoop gaat in de eerste maanden van volgend jaar van start. En rond die tijd gaat Mercedes ook de opvolger van de huidige C63 AMG aan de wereld tonen. Die krijgt in principe dezelfde motor onder de kap. En die motor, dat is in feite twee met elkaar verbonden viercilinders met turbo. Je vindt er één in elke Mercedes A 45 AMG. Maar denk nu ook niet dat de combinatie hier goed is voor 720pk. De AMG GT krijgt maximaal 510pk bij 6.250 toeren, en daarnaast ook 650Nm koppel tussen 1.750 en 4.750tr/min te verwerken. Daarmee heeft hij weliswaar 61 paarden minder in stal dan de reeds ter ziele gegane SLS, maar op de koppelcurve blijft het niveau wel gelijk. En de prijs, die zou lager moeten liggen. De motor voldoet aan de Euro6-norm en kreeg de codenaam M178 opgespeld.