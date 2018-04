Renault Mégane weer heer en meester op de Nordschleife

Door: AUTO55

Lang heeft de Seat Leon Cupra 280 niet bekend gestaan als snelste voorwielaandrijver op de Nordschleife. Een beetje zoals verwacht moet hij al na drie maanden de fakkel overdragen aan de Renault Mégane RS 275 Trophy-R. Renault was immers al even zeker van een nieuw ronderecord en de Franse autobouwer is daar nu ook daadwerkelijk in geslaagd. De snelle Mégane klokte af na 7 minuten, 54 seconden en 36 hondersten en is daarmee 4 tellen en een beetje sneller dan de Seat. De Spanjaarden lieten al weten dat ze binnenkort in de tegenaanval gaan.

Ook te koop

Een Mégane RS 275 Trophy wordt ook in België te koop aangeboden. De oplage is bepaald op 250 exemplaren. Hij is er als 275 Trophy (met limited slip, een cupchassis en de zeer gewilde Akrapovic-uitlaat) en als 275 Trophy-R (een 275 Trophy zonder radio, airco, achterbank, geluidsisolatie en ruitenwisser achteraan en met Michelin-sportrubber en dempers van Öhlins). Het exemplaar dat het Seat-record deed sneuvelen was ook nog eens uitgerust met 35cm grote remmen en een lichtere batterij. In België kost een Renault Mégane RS 275 Trophy-R minstens € 45.750.