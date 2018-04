Nieuwe 1.6 CDTI voor Opel Astra GTC

Door: BV

Ter vervanging van de 130pk opwekkende 1.7 CDTI staat een nieuwe dieselkrachtbron met 100cc minder klaar om in de Opel Astra GTC te worden gelepeld. De centrale is 6pk sterker en stuurt ook 20Nm koppel extra naar de met het Hyperstrut-ophangingssysteem uitgeruste vooras. Een totaal van 320Nm. Het brengt de Astra GTC 1.6 CDTI in 10,2 tellen tot 100km/u (-0,6 s) en stelt hem in staat een top van 198km/u te bereiken.

De zestienhonderd is gekoppeld aan een volgens de constructeur verbeterde zesversnellingsbak en maakt gebruik van een start/stop-systeem om de dorst in te perken. Opel claimt een gemiddelde van 4.1l/100km en 109g/km op de CO2-emissieschaal. Daarmee doet hij niet beter dan de zelfontbrander met 1.7l slagvolume.