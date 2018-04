Elemental RP1 is straatlegale circuitracer

Door: AUTO55

Met de Elemental RP1 mag je gewoon de baan op, al is hij wel degelijk gemaakt voor circuitgebruik. En dat is hem ook aan te zien. Zijn kuip is uit carbon en aluminium opgetrokken, de vloer is uit hetzelfde materiaal vervaardigd en de bolide beschikt over een ophanging met dubbele wishbones, vervolledigd met veren van Eibach en dempers van Nitron. Voor stopkracht rekent de RP1 op remschijven met 28cm diameter en bijters van Caparo. Die zitten verstopt achter 17-duimers met rubber maatje 235/45R.

Drie motoren, één versnellingsbak

Het Britse bedrijf heeft drie motoren in de aanbieding voor de RP1, allen gekoppeld aan een sequentiële zesbak van Hewland. De eerste krachtbron komt van een Honda Fireblade (CBR1000RR) en telt 999cc longinhoud, de overgebleven kandidaten werden bij Ford aangekocht. Ze komen met één of twee liter slagvolume en vallen allebei onder het Ecoboost-label. Hoeveel vermogen de 1.0 uitbraakt werd nog niet verklapt, al kunnen we wel al melden dat de 2.0 zomaar eventjes 280pk op de achteras lanceert. Vanaf volgende zomer gaat de RP1 de verkoop in. De prijsvork werd nog niet bekendgemaakt.