Alfa Romeo 4C inspireert gitaar

Door: BV

Je kan zowat elk designobject koppelen aan een automerk. En het gebeurt ook in almaar grotere aantallen. We zijn al lang de tijd van de t-shirts, sportschoenen en zelfs bureaustoelen voorbij. Maar een gitaar, da’s nog eens wat nieuws.

Alfa Romeo klinkt als muziek in de oren

Er was een tijd dat je daarvoor geen logo op een muziekinstrument hoefde de kleven, maar de constructeur doet op z’n minst moeite door mee te werken met deze Harrison Guitar Works - dat in Engeland gevestigd is. Zij bouwen exact 11 stuks van dit grotendeels uit carbon vervaardigde snaarinstrument. Elk stuk duurt zo’n 8 maanden om af te werken en de prijs - zo’n € 5.000 per stuk - is er dan ook naar. De inspiratie is de nieuwe Alfa Romeo 4C.