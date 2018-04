Peugeot viert feest met extra krachtige 208 GTI

Door: AUTO55

Op het Goodwood Festival of Speed heeft Peugeot vandaag het doek gelicht van de 208 GTI 30th Anniversary, een heet karretje waarmee de 30ste verjaardag van de indertijd beruchte 205 GTi wordt gevierd. Deze speciale versie van de 208 GTI gaat vanaf november de verkoop in en is ook krachtiger dan de standaardeditie.

Zijn 1.6 THP-turbobenzinemotor stuwt het vermogen in de 30th tot 208pk (+8), terwijl de maximale trekkracht 300Nm bedraagt (+25).Vanuit stilstand naar honderd spurten doet de 208 GTI 30th in 6,5 seconden en in exact 26,5 tellen is hij een kilometer ver. In vijfde versnelling van de manuele zesbak zou het ook maar 6 seconden in beslag nemen om van 80 naar 120km/u te scheuren.

De 30th Anniversary is niet enkel krachtiger, er werd volgens Peugeot ook aan de ophanging en aan de stuurinrichting gesleuteld. Op de lijst staan voorts ook een limited-slip-differentieel van Torsen, 18-duimers gewikkeld in Michelin Pilot Super Sport 205/40 ZR-banden en uiteraard de intussen al vaker opgedoken two-tone livrei voor het koetswerk.