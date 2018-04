Renault-Nissan krijgt controle over Lada

Door: BV

In 2008 al legde de Renault-Nissan-alliantie bijna een miljard euro op tafel voor een belang van 25% in het Russische AvtoVaz. En in 2012 maakte de Japans-Franse groep bekend te ijveren voor een controlerend belang in de wegkwijnende fabrikant van Russische voertuigen - waarvan Lada het bekendste is. Dat leidde al tot enkele tot Lada omgetoverde Dacia’s en Nissans.

Totale controle

Persagentschap Reuters rapporteert dat Renault-Nissan sinds deze maand een belang heeft van 67,1% in de holding die Avtovaz controleert (want eigenaar van 74,5% van de aandelen). Dat betekent dat de groep er nu de lakens uitdeelt.

Grote hervormingen

Renault-Nissan krijgt een kluif aan Avtovaz, want het bedrijf presteert allesbehalve goed. Eerder deze maand moest het bedrijf nog 13.000 mensen aan de deur zetten. De modellen van het merk vallen immers in ongenade bij de Russische consument. Maar Renault-Nissan gelooft in het potentieel en denkt het tij te kunnen keren. Het deed dat eerder ook al bij Dacia.