VW koopt auto-afdeling van Blackberry

Door: BV

Voor we het over Blackberry hebben, moeten we even aanstippen wat QNX juist is. Dat is een besturingssysteem dat al bestaat sinds de vroege jaren 80. Het is weinig bekend bij de massa, maar wordt al decennia frequent gebruikt in de markt van de embedded systemen. In die hoedanigheid wordt QNX gebruikt om onder meer de infotainmentsystemen van BMW, Chrysler, de Volkswagen-Groep en GM aan te sturen. De software, die de jongste jaren almaar meer op Linux is gaan gelijken, was sinds 2010 eigendom van Blackberry.

Waar Google en Apple niet zonder Blackberry kunnen

Bedrijven als Google, Apple en Microsoft proberen Blackberry dan wel de duvel aan te doen in de moordende concurrentie van de smartphone- en tabletmarkt, maar in de auto hebben ze allemaal Blackberry nodig. Als de populaire toestellen van bovenstaande fabrikanten willen communiceren met de infotainment-installaties van de populaire merken in de eerste paragraaf, dan kunnen ze niet om QNX heen.

Volkswagen aan het roer

Om de integratie van nieuwe mogelijkheden in de systemen van onder meer de VW-Groep te volgen, heeft Blackberry in het Duitse Bochum een centrum dat uitsluitend werkt op auto-integratie. Daar werken zo’n 200 mensen die zich in grote mate richten op de integratie van de systemen met de producten van het Duitse huis. Die afdeling verhuist nu, met inbegrip van alle personeel, naar Volkswagen. De nog kakelverse ‘Volkswagen Infotainment’-afdeling krijgt er op die manier in één klap 200 personeelsleden bij die de producten van het huis kennen als hun broekzak.

Wat met Blackberry?

Blackberry zit al een tijd in minder goede papieren, maar het bedrijf wil in 2016 weer winst maken. De verkoop van QNX aan VW is een klein onderdeel van die strategie. De ontwikkeling is immers tijd- en geldrovend. De commerciële uitbating van het systeem bij andere merken dan VW blijft echter wel in handen van Blackberry. Dat zegt zich nu beter te kunnen richten op de verspreiding van z’n technologie, ook bij andere autobedrijven.