Binnenkijken in de nieuwe Mazda 2

Door: BV

Er worden wel eens vaker testritten met prototypes georganiseerd. De heren van Drive in Australië kregen op die manier nu al de volgende Mazda 2 in handen. Doorgaans zijn die tests weinig relevant want er kan nog een hoop wijzigen voor serieproductie een feit is, voor zover niet alles is weggestoken achter camouflageprint. Dat was ditmaal ook het geval, maar enkel aan de buitenkant.

Eerste blik op het interieur

Zo krijgen we dus een eerste blik op het productie-interieur van de 16cm langere en 1,5cm hogere nieuwe 2 (de breedte blijft gelijk). Een simpel instrumentarium, een minimum aan knoppen en een multifunctioneel informatiedisplay bovenaan de middenconsole zijn daarvan de hoofdingrediënten. Maar waar Mazda zich zal onderscheiden, is in de details. Zo nomineren wij de aanwezigheid van één enkele ronde verluchtingsmond in de middenconsole alvast tot meest prominente stijlkenmerk. Wordt binnenkort vervolgd want de nieuwe Mazda 2 beleeft z’n debuut begin oktober op het Autosalon van Parijs.