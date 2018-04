Volkswagen Polo BlueGT 10pk rijker

Door: BV

Volkswagen presenteert de opgefriste versie van de BlueGT. Dat is de 1.4 TSI-variant die de net-niet-GTI-klanten moet verleiden.

Meer vermogen

Subtiel, dat is hoe je de facelift van de VW Polo het best kan omschrijving. Je kan het echter ook over een Duitse traditie hebben. We deden het eerder al uit de doeken en een testverslag van de vernieuwde Polo 1.2 TSI kom je ook in onze archieven tegen. Daar vind je alle details.

Waar de Polo BlueGT z’n extra verslag aan verdient, is het feit dat de nauwelijks merkbare uiterlijke wijzigingen gepaard gaan met een opgewaardeerd vermogen. Je hebt nu 150 in plaats van 140pk ter beschikking. Niet geheel onlogisch, gezien de Polo GTI bij dezelfde ingreep ook wat extra paarden kreeg toebedeeld.

Prestaties, verbruik

Die extra paardjes maken in de sprinttijd niet oz veel uit. Vanuit stilstand naar de 100 kost je 7,8 seconden. Dat is amper één tiende minder dan voorheen. Aan het andere eind van de acceleratiecurve - daar waar je eigenlijk nooit gebruik van kan maken - maakt het meer verschil uit. De top van 220km/u is 10km/u hoger dan voorheen.

Aan het verbruik verandert niets. De Polo BlueGT drinkt volgens de homologatiegegevens nog steeds 4,7l/100km en stoot 108 g/km CO2 uit.