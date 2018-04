Opel Ampera: Eco loont niet

Door: BV

Eerder dit jaar kreeg de Opel Ampera een nieuwe prijs: liefst € 7.700 goedkoper dan ervoor. Niet meteen een aanpassing die je ziet als een model als zoete broodjes over de toonbank gaat. En voorwaar: Opel raakt de Ampera aan de straatstenen niet kwijt.

Van de omgekitte Chevrolet Volt werden afgelopen jaar niet meer dan 3.184 exemplaren verkocht en dit jaar werden tijdens de eerste vijf maanden slechts 332 stuks aan de man gebracht. Daarom zit de Ampera vanaf nu op een dood spoor. General Motors heeft geen interesse in een opvolger, ook al krijgt de Volt in de VS wél een significant verbeterde tweede generatie. De plug-in-hybride als apart model loont gewoonweg niet.