Opel gaat Dacia achterna

Door: BV

Nu Chevrolet de Europese arena verlaten heeft, mag Opel de moeilijke opmars richting premium-segment staken van moederkloek General Motors. Sterker nog, het bedrijf wil in de toekomst uitpakken met auto’s die vriendelijker zijn voor het budget dan ooit tevoren. Zoals Dacia dus, maar dan met een Duitse inslag.

Ervaring met budgetvoertuigen

Opel heeft zich nooit opgeworpen als een regelrecht budgetmerk. Het bedrijf opereerde steeds in de middenklasse. Een segment dat volgens analisten overigens dreigt te verdwijnen omdat premiummerken erin afdalen met modellen die een beter imago met zich meeslepen en omdat budgetspeler (zoals Dacia) zich van aan de onderzijde almaar verder opwerken. Maar een regelrecht budgetmodel had Opel nog nooit. En nu is er meteen sprake van een hele familie. Ervaring met het bouwen van goedkope auto’s heeft GM dan weer in overvloed.

Verschillende Amerikaanse merken van General Motors, waaronder Chevrolet, opereren in de laagste, scherpst geprijsde marktsegmenten. En bovendien heeft het bedrijf ook ervaring met het recycleren van technologie. Het deed in het verleden al wat Dacia ook doet met reeds bestaande Renault-Nissan-platformen: het recycleert ze. Nog voor Daewoo helemaal door GM werd opgeslokt, stond daar immers al een verklede Opel Kadett in de catalogus. En aan de Nexia (foto) - die nochtans vlijmscherp geprijsd was - wisten de Zuid-Koreanen nog een aardige boterham te verdienen.