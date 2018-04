Ford - 7,9 miljoen (1996)

Ford had z’n eigen problemen met het contactslot. In 1996 bleek het ontwerp, dat inmiddels was ingebouwd in bijna 8 miljoen voertuigen, behoorlijk pyromane eigenschappen te hebben. De lijst met getroffen voertuigen was nog langer dan hierboven. Naast de gekende Ford Crown Victoria (de lieveling van de politie- en taxibedrijven in de VS), waren ook de Escort, Mustang en Thunderbird ermee uitgerust. Ook modellen van de Ford-merken Mercury en Lincoln deelden in de brokken.