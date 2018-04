PSA Peugeot Citroën maakt weer winst

Door: BV

Drie jaar op rij stonden de kwartaalcijfers van Peugeot Citroën steevast in het rood. Maar het afgelopen half jaar wist het bedrijf weer winst te boeken. € 477 miljoen om exact te zijn, op een omzet van € 27,6 miljard.

Trendbreuk

De cijfers vertegenwoordigen een trendbreuk. Peugeot Citroën presteerde goed in een markt die nog steeds erg moeilijk is. Uiteindelijk liep de omzet slechts € 100 miljoen terug ten opzichte van een jaar eerder. De rigoureuze kostenbesparingsprogramma’s leverden echter meer op. In de operatie werd op dezelfde tijd meer dan een half miljard bespaard.

Nieuwe modellen

Tenslotte houden de verkopen van de verschillende automerken de jongste tijd - na eveneens enkele jaren van negatieve trends - weer goed stand. Peugeot en Citroën danken dat naar eigen zeggen aan de introductie van nieuwe producten in de kern van de markt. De eigenzinnige Citroën C4 Cactus of de Peugeot 308 die de titel van Auto Van Het Jaar binnenhaalde bijvoorbeeld.