Porsche 911 GT3 RS in beeld tegen zin fabrikant

Reken er maar op dat Porsche voor de introductie van een nieuwe 911 GT3 RS nog een uitgebreide teasercampagne wil voeren. Maar de kat is nu al uit de zak. Dit zijn patentbeelden van de nieuwe 911 (991) GT3 RS. Die bevestigen overigens een beeld van een schaalmodel dat we je al in juni serveerden.

Koeling

De patentbeelden onthullen een dak met dubbele bubbel, een grotere achtervleugel en een flinke dosis extra ventilatieopeningen. Die zijn er aan de onderzijde van de kofferklep (vooraan), ter hoogte van het motorcompartiment (achteraan), voor de achterwielen en - nieuw én opvallend - ook in de voorvleugels. Aan de binnenzijde is ook een rolkooi te spotten, daar waar de achterzetels normaal gezien zouden zitten.

Welke motor?

Ook over de krachtcentrale hebben de Duitsers nog geen letter prijsgegeven. Maar dat neemt niet weg dat een variant van de 3,8l zescilinder boxermotor met minimaal 475pk erg voor de hand ligt. Net als het gebruik van de een PDK-transmissie met dubbele koppeling.