Porsche laat 918 Spyder los in België

Door: BV

Porsche heeft de eerste twee 918 Spyder aan Belgische klanten uitgeleverd. Die hadden ten minste € 768.026 over voor de 887pk en ruim 800Nm sterke sportwagen. Zonder opties (die peperduur kunnen zijn) welteverstaan. En zonder dat de constructeur hen op voorhand al een 911 Turbo 918 Spyder Edition in hun nek draaide.

De sportwagen van de toekomst?

De 918 Spyder heeft niet alleen een 4,6l V8 met 608pk aan boord, hij kan ook beroep doen op een elektromotor met een capaciteit van 7kWh. Die wordt bij voorkeur aan het stopcontact opgeladen worden. Het stelt de exclusieve tweezitter in staat om louter elektrisch een topsnelheid van 150km/u en een actieradius van 31km te halen. Je moet natuurlijk wel het ene òf het andere kiezen. Het lijkt nauwelijks relevant bij een auto die in 2,6 seconden naar 100km/u kan sprinten en tot een top van 335km/u in staat is, maar het helpt natuurlijk het officiële verbruikscijfer en de bijhorende CO2-uitstoot wel naar omlaag. En of het verschil maakt: de 918 Spyder tikt finaal af op 3,1l/100km of 72gr/CO2/km.