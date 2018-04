Straatracers opgelet voor Lada Kalina Sport

Door: BV

Het zijn niet onze woorden, maar die van de Russische fabrikant zelf. Dat lanceert immers twee opgepepte versies van de kleine hatchback. Een gewone Sport die z’n 1,6l opgekitteld ziet worden tot 120pk en een extra potige variant die 140pk opwekt en prompt de toevoeging NFR - Need For Race - krijgt.

Lager, stugger

De prestaties doorstaan de vergelijking met Japanse of Europese hatches niet, maar voor een prijs van omgerekend zo’n € 10.000 kan je ook niet alles willen. Met 120pk duurt de sprint 9,7 seconden, met 20pk extra is het nog 8,5 tellen. De top ligt in beide gevallen rond de 200km/u.

Aanpassingen zijn er wel gemaakt. Niet alleen op vlak van stijl - uitgebreid te bewonderen in de fotospecial. De Kalina Sport ligt 2cm dichter tegen het asfalt, heeft opgewaardeerde remmen en stuggere dempers.