Gladde Ecclestone koopt celstraf af

Door: BV

Dat Formule 1 - koning Bernie Ecclestone z’n weg naar de meest lucratieve zaakjes wel weet te vinden, is geen geheim. Spijtig genoeg was de Duitse overheid het niet altijd eens met de gebruikte methodees. De 83-jarige zakenman staarde daarom aan tegen een veroordeling voor omkoping, met een mogelijke celstraf tot gevolg. Tot nu, want de rechtbank aanvaardde een schikking.

€ 70 miljoen

‘Eccie’ trekt z’n portefeuille open en betaalt zo’n € 70 miljoen aan de Duitse overheid. Daarbij zit overigens bijna € 1 miljoen dat wordt doorgeschoven naar een goed doel. Een celstraf wordt zo vermeden, net als een veroordeling. Dat laatste is cruciaal, want de rechtbank kwam niet tot een uitspraak. Ecclestone behoudt zo - ten minste op papier - een opgeblonken blazoen. En hij kan ook weer met een gerust hart de Formule 1-wedstrijden in Duitsland bijwonen. De rechter gaf hem overigens één week om het geld vrij te maken, maar de Brit antwoordde dat zulks geen probleem opleverde.