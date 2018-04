Jaguar Lightweight E-Type beleeft comeback

Door: AUTO55

Zoals drie maanden geleden aangekondigd is hier de eerste uit een reeks van zes 'nieuwe' Jaguar Lightweight E-Types. In 1963 hadden de bonzen van het merk het immers hun hoofd gehaald om een gelimiteerde reeks van een lichtgewicht E-Type te produceren. Met de bedoeling om er 18 te maken, al zijn het er slechts 12 geworden. Het laatste exemplaar heeft in 1964 - exact 50 jaar geleden dus - de fabriek verlaten.

-114kg

De Lightweight E-Type was indertijd zomaar eventjes 114kg lichter dan het standaardmodel en dit dankzij het gebruik van aluminium voor het koetswerk en het motorblok. Op chroom werd eveneens bespaard, en daarenboven werd ook het interieur ontdaan van overbodigheden. Zelfs de zijruiten waren minder zwaar. JLR Special Operations zorgt anno 2014 voor hetzelfde verhaal.

Krachtig!

Voor de aandrijving zorgt - nog steeds - een 3.8-liter zescilinder-in-lijn met driedubbele Weber-carburatoren. Het blok is goed voor ruim 340pk en 380Nm koppel en laat zich aan een handgeschakelde close-ratio versnellingsbak met 4 verhoudingen paren. Prestatiecijfers zijn er (nog) niet.