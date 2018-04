Niet weer: faillissement loert voor Saab

Door: BV

Er moet wat speciaals zijn aan de Saab 9-3. Dat model werd immers al in 2002 gelanceerd en was grotendeels gebaseerd op de lang niet uitzonderlijke Opel Vectra. Automobiel gezien is het inmiddels dus een product van grote rijpheid, om niet van onherroepelijk verval te spreken. Het is dan ook niet onlogisch dat het model de jongste vijf jaar nauwelijks klanten wist te overtuigen, maar geldschieters lijken er keer o pkeer wat in te zien.

Inmiddels wordt de productie van de 9-3, die nauwelijks ergens te koop is, verzekerd door NEVS (of National Electric Vehicle of Sweden). De oude Saab-fabriek in Trolhattan maakte zich op voor een nieuwe productierun, maar ook die lijkt er niet van te komen. Het bedrijf was reeds op zoek naar een partner en zit nu weerom zonder geld. Een toeleverancier van testapparatuur heeft daarom verzocht tot de onderneming bankroet te verklaren. De zitting is gepland op 8 september.