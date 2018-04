Deze Ferrari 250 GTO was een koopje voor € 28 miljoen

Door: BV

Veilighuis Bonhams heeft deze Ferrari 250 GTO uit 1962 met chassisnummer 3851 een nieuwe eigenaar toegewezen. Die betaalde amper € 28 miljoen voor de auto. Flink minder dan de geschatte waarde van € 37 miljoen.

Slechts 39 stuks

Slechts 39 exemplaren bouwde Ferrari van de 250 GTO die tussen 1962 en 1964 z’n stempel drukte op de racerij. Daarvan zijn slechts 28 stuks nog in leven en voorzien van de originele specificaties, met drieliter achtcilinder. De prijzen van dit model gingen het afgelopen decennium door het dak, tot zo’n € 40 miljoen.

Niet het beste exemplaar

“ De prijzen van dit model gingen het afgelopen decennium door het dak ”

Bonhams geeft geen verklaring voor de eerder schamele opbrengst van het exemplaar, maar de bijhorende foto’s maken wel duidelijk dat het hier gaat over een exemplaar dat zowaar gebruikssporen en tekenen van z’n gezegende leeftijd vertoonde. Iets wat autoliefhebbers doorgaans appreciëren en investeerders die het vooral om toekomstige opbrengst of status te doen is, minder goed tolereren. In elk geval heeft de koper er een goede zaak aan gedaan.