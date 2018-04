Volkswagen de allergrootste?

Door: BV

Dat Volkswagen in Europa als autogroep de numero uno is, staat als een paal boven water. Zelfs als de verkopen ervan morgen om mysterieuze redenen in elkaar zouden stuiken, dan nog blijft het bedrijf in het zadel zitten. Op wereldwijd vlak had de VW Group de ambitie om zichzelf op het ereschavot te plaatsen tegen 2018. Maar het lijkt erop dat die doelstelling al vier jaar eerder gehaald zal worden.

Meer dan 10 miljoen nieuwe auto’s

De verschillende merken van de Volkswagen-groep zijn op koers om dit jaar 10,1 miljoen voertuigen te bouwen. Een verwachting die deze van Toyota en General Motors - die doorgaans een robbertje uitvechten over wie nu exact de allergrootste fabrikant ter wereld is - overstijgt. Volgens analisten stevent GM af op een jaarproductie van exact 10 miljoen stuks, terwijl Toyota wellicht niet verder komt dan 10,05 miljoen.