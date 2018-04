Eerste foto's Lada Vesta en XRay

Door: AUTO55

Dit zijn de eerste (echte) beelden van de Vesta en XRay, twee fonkelnieuwe Lada-modellen waarvan je niet spontaan van begint te geeuwen...

XRay

De XRay is vernoemd naar het studiemodel uit 2012 en staat wat hoger op poten. Hij heeft in eerste instantie voorwielaandrijving laat zich op de Dacia Sandero baseren (voor wie het nog niet wist: de alliantie Renault-Nissan heeft tegenwoordig de controle over Lada). De XRay zou pas in 2016 op de markt verschijnen.

Vesta

De Vesta steunt op Lada's B-platform en vervangt de Priora. Net als de XRay is hij gevormd volgens de nieuwe tekentaal die Lada voor de toekomstige producten zal hanteren. Hoe hij er vanbinnen uitziet is al langer bekend. De productie is voor volgend jaar.

Raceversie

Om de heropleving van het merk en de lancering van de Vesta extra luister bij te zetten heeft Lada ook maar meteen de WTCC-versie ook maar meteen op straat gegooid.