Honda maakt XR-V openbaar

Op de Chengdu Motor Show stelt Honda de XR-V voor, de Chinese versie van de Vezel die de in 2006 ter ziele gegane HR-V opvolgt. De kleine SUV toont uiteraard erg veel gelijkenissen met zijn donorauto, al zijn er ook visuele verschillen het opmerken waard. Zo zijn de achterlichten ranker en werden de bumpers aangepast - vooraan met geïntegreerde mistlichten en richtingaanwijzers.

Voor de aandrijving zorgt één van twee beschikbare benzinemotoren met 1,5 of 1,8l slagvolume. Beide worden gekoppeld aan een start/stop-systeem om het verbruik en de uitstoot te beperken. Met cijfermateriaal is het concern evenwel nog niet over de brug gekomen. Dongfeng Honda zal instaan voor de assemblage van de XR-V.