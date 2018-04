Audi roept wereldwijd 70.000 TDI's terug

Door: AUTO55

Terugroepacties van autoconstructeurs zijn tegenwoordig schering en inslag. Niet dat het vroeger nooit van dattum was (de 5 grootste hebben we al voor je opgelijst), maar de laatste maanden gaat er haast geen week voorbij zonder dat er sprake van is.

Audi heeft het nu ook zitten. Het gaat om een 70.000-tal modellen (A4, A5, A6, A7 en Q7) die tussen maart en december 2012 werden gebouwd en met een 3.0 TDI V6-dieselmotor zijn uitgerust. Het probleem situeert zich ter hoogte van de remmen. Deze werken wel, maar door een potentieel lek in een membraan kan de rembekrachtiger het laten afweten.