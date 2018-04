'Ultieme' Renault Mégane Coupé is niet voor ons

Door: AUTO55

Dat Renault de Mégane driedeurs als 'Coupé' door het leven laat gaan willen we nog door de vingers zien. Sinds de term vierdeurscoupé werd geïntroduceerd is een grote emmer relativeringsvermogen immers een vereiste geworden in deze branche. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er toch ergens een lijn moet worden getrokken. Zoals wanneer bepaalde merken hun zelfverklaarde coupé in een gelimiteerde oplage als 'Ultimate' verkopen zonder er een 'ultieme' motor in te proppen of op z'n minst een poging te doen om er echt iets speciaals van te maken. In geval van de Mégane Coupé Ultimate is dat immers niet zo.

Of wij ermee te maken gaan hebben? In geen geval. De Mégane Coupé Ultimate, die zowel benzine als diesel lust en 130pk aan de voorwielen overdraagt, wordt immers enkel in het thuisland aangeboden en zal tot maart 2015 in de Franse tabellen prijken. Renault vraagt er minstens € 25.700 voor en in ruil verschaft het merk een Mégane driedeurs met enkele meerwaarde-artikelen gaande van 18-duims lichtmetaal (met een blinkend zwarte afwerking) en een glazen dak tot automatische airco met 2 zones en lederen zetels, waarvan de voorste verwarmd zijn. En laat ons vooral het meegeleverde R-link-multimediasysteem inclusief navigatie niet vergeten. Zo geraak je tenminste zonder veel poespas op je bestemming in deze ultieme Mégane.