Subaru patenteert eigenzinnige Viziv

Door: BV

Viziv, dat staat voor Vision for Innovation. Het was in eerste instantie een erg futuristisch gelijnde concept car die het uiterlijk van een SUV, een sportieve driedeurs en een shooting break met elkaar leek te willen verzoenen. De Viziv 2 die eerder dit jaar werd voorgesteld droeg een veel meer productieklaar uiterlijk en twee extra deuren.

Patent

Vanuit China bereiken ons nu deze patentbeelden. Die verwijzen duidelijk naar een productierijp exemplaar, ook al lijkt dit exemplaar weerom over slechts drie portieren te beschikken. Zonder informatie over het eindproduct herhalen we nog even de voornaamste eigenschappen van de Viziv 2. Die werd aangedreven door een dieselhybride en was 4,44m lang, 1,92m breed en 1,53m hoog.