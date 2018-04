Dit is de bips van de Mercedes AMG GT

Door: BV

Mercedes maakt zich op voor de lancering van de AMG GT. Het interieur hebben we al te zien gekregen en ook over de motor (een 4-liter biturbo met 510pk en 650Nm) zijn we al ingelicht. Alleen het uiterlijk is nog (een beetje) geheim. Maar de bips - die kan je nu al bekijken. De schuldige daarvoor is een nieuw racegame: Driveclub. Dat is ontwikkeld voor Playstation 4 en wordt op 8 oktober gelanceerd. Op de eerste teasers voor dat spel is de AMG GT nu al te zien. Toeval? Neen, daar geloven wij niet in.