Dikke Chinees: Geely CG9

Door: BV

Afgelopen maand werden er in ons land al 16 keer een Geely ingeschreven. We lijken ons dus stilaan aan de vooravond van de aangekondigde Chinese ervaring te bevinden. Nochtans zijn die eerste exemplaren niet op onze markt losgelaten door een nog aan te duiden officiële importeur. Alcopa (dat onder meer Isuzu en Hyundai importeert) staat het verst met de onderhandelingen maar heeft geen weet van de eerste 16 exemplaren. Daarom gaat het vermoedelijk om een proefprojectje (taxi’s?) van de constructeur zelf.

CG9

Wat er ook van zij - het wordt stilaan zijn om meer aandacht aan Geely te schenken. En kijk - de eigenaar van Volvo heeft inmiddels een nieuw topmodel aan de consument in het thuisland voorgeschoteld. Die heet CG9 en is onthuld op de Guangzhou Auto Show. Technische details kunnen we je er helaas nog niet van meedelen, maar beeld is er in elk geval in de fotospecial.