Fiat zet Ferrari-baas buiten, zal het zelf wel doen

Door: BV

Ruzie bij Ferrari. Het was al een tijd aan het broeden. Om te beginnen doet Ferrari het de jongste tijd niet zo goed in de koningsklasse van de autosport. Iets waar het bedrijf niet alleen z’n reputatie aan verbindt, maar dat ook handen vol geld kost. Luca Di Montezemolo, die al 20 jaar de teugels van het steigerende paardje vasthoudt, is kop van jut. Hij is door Fiat-baas Sergio Marchionne aan de deur gezet. Iets wat volgens bronnen ook nog eens net zo veel te maken heeft, met de drang van die laatste om Ferrari in te zetten als wapen tegen Porsche. Marchionne wil een uitgebreid modellenprogramma - desnoods met vierzitters en zelfs SUVs - terwijl Di Montezemolo de exclusiviteit van het merk wil bewaren. En raadt eens wie gewonnen heeft?

Exit Di Montezemolo

Na 20 jaar aan het roer, wordt Di Montezemolo dus bedankt voor bewezen diensten. Volgende maand komt er een nieuwe baas. Geen vers bloed, maar Marchionne zelf zal daar de strategische beslissingen voor z’n rekening nemen. Hij belooft alvast dat Ferrari weer zal winnen in de F1. Hoe? Dat weet (nog) niemand.