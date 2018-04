En de oude Volvo XC90? Die gaat gewoon door.

Door: BV

Eind augustus stelde Volvo de tweede generatie van de XC90 voor. Hoog tijd ook, want die zong het al zo maar eventjes 12 jaar. Toch gevoelig meer dan de normale productcyclus van 7 jaar. Maar het model is nog niet helemaal uitgezongen. Het zal er nog een paar extra strofes aanbreien. In het Chinees weliswaar.

Volvo XC90 Classic

De XC90 van de eerste generatie wordt als Volvo XC90 Classic toegevoegd aan de catalogus in China. Hij zal gebouwd worden in de Daqing provincie, waar Volvo een fabriek neerpootte. Er wordt gesproken over en 2,5l turbomotor met 220pk, vierwielaandrijving en een handbediende vijfbak. De machines voor de productie zijn afkomstig uit Zweden.