Achteras Porsche 918 Spyder kan los komen

Door: BV

Porsche is onder de sportwagenbouwers altijd een bastion van betrouwbaarheid geweest. Terwijl de britten kampten met roest en onbetrouwbare motoren, de Amerikanen verfijning misten, de Fransen nauwelijks sportieve modellen bouwden en de Italianen dingen fabriceerden die te ingewikkeld waren, bleven Porsches gewoon werken. Maar de jongste tijd zijn er enkele flinke barsten in die verdedigingsmuur gekomen. Porsche was al genoodzaakt om de motoren van de 911 GT3 allemaal te vervangen en nu is er wat loos met de 918 Spyder - de nieuwste supersportwagen van het merk.

Achterophanging

Porsche heeft ontdekt dat de geleidingsarmen van de achterophanging niet allemaal voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitseisen. Dat betekent concreet dat ze bij ‘extreem gebruik’ (zoals op circuit) kunnen vervormen of breken. Het probleem kwam trouwens aan het licht bij een circuittest van Porsche zelf. We gaan ervan uit dat dat niet zo’n aangename ervaring was. In het totaal zijn 46 exemplaren van de 918 Spyder getroffen. Die mogen terug naar de dealer voor een nieuwe achterophanging.