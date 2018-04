Renault Eolab verbruikt 1l/100km

Door: BV

Renault rolt op het Autosalon van Genève de Eolab in het voetlicht. Een hybride waarin de Fransen meer dan 100 innovaties verpakken. En de techniek heet betaalbaar te zijn. Waarom? Omdat er nu al luidop gesproken wordt van serieproductie.

Stopcontacthybride

Elk merk verzint een eigen naam voor z’n hybridetechnologie. Hier is dat ZE-Hybrid. Wat ons betreft mat je dat vergeten. Wat ertoe doet zijn een 50kW en 200Nm sterke elektromotor die tot 60km lang stroom uit de accu’s kan trekken en een 1.0l driecilinder benzinemotor met 75pk en 95Nm die apart of samen kan werken met de elektrische centrale. Renault heeft een systeem bedacht om de twee overeen te laten komen zonder dat er een koppeling nodig was. Dat is goedkoper. De batterijen tank je op voorhand vol aan het stopcontact.

Pluimgewicht

De Eolab moest zo licht mogelijk worden. Er is bijgevolg erg intensief gebruik gemaakt van aluminium, kunststof en magnesium maar tegelijk ook nauwelijks of niet van het dure carbon. Zet dit studiemodel naast een andere auto uit het B-segment en de nieuwe creatie is tot 400kg lichter. Dat is de sleutel tot betere prestaties en - finaal - een erg laag verbruik. Zo laag dat 100km niet meer dan een liter brandstof moet kosten. Benzine dan nog, niet eens diesel.

Hoe serieus is Renault?

Héél serieus. En daarvoor zijn verschillende redenen - niet in het minst de druk van de Franse regering om een model op de markt te brengen met een verbruik van minder dan 2 liter. Om dezelfde reden zal Peugeot op het Autosalon van Parijs een 208 voorstellen met een hybridetechnologie die gebruik maakt van gecompresseerde lucht. Het design van Laurens van den Acker heeft de gebruikelijke frivole toevoegingen die je van een concept verwacht - tegengesteld openende deuren, flamboyante lichtunits en een fantasierijke grille, maar als je dat allemaal wegdenkt heb je een vorm die zo in productie kan. Als dat gebeurt is Renault in geen geval de eerste om die stap te zetten. Die eer ging al naar VW met de XL1, maar die heeft een compleet ander concept. Wat we daarvan vonden lees je hier.