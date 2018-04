Porsche Exclusive denkt dat beige weer in is

Door: BV

Porsche Exclusive is de afdeling die je een aankleding op maat voorziet. Elk model uit het aanbod van de voormalige sportwagenbouwer komt aan bod en het bedrijf maakt er een gewoonte van op grote beurzen een voorbeeldje van z’n kunnen te presenteren. In Parijs wordt dat een Cayenne S - nog steeds goed voor 420pk en 550Nm, maar dat is niet waar het om gaat.

Beige en bruin

Het is al sinds 1972 geleden dat we nog eens zoveel beige en bruin zagen op één model. De koets is in een champagnekleurige lak gespoten terwijl het interieur helemaal is bekleed met crèmekleurig en donkerbruin leder en bijpassend stikwerk. Ja, er staan 21-duimers onder en hij heeft een koetswerkkit - maar of hij er daarmee nu meteen gemeen uitziet? Oordeel gerust zelf.