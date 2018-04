De nieuwe Volvo XC90 op gymschoenen - R-Design

Door: BV

De nieuwe Volvo XC90 is los. Sterker nog - de eerste exemplaren zijn al de deur uit, ook al is de productie nog niet opgestart. De nieuwe grote Zweed wentelt zich doorgaans in elegantie, maar wie het liever wat sportiever wil, kan nu ook kiezen voor een R-Designpakket.

Sportief uiterlijk

Een andere grille, aangepaste bumperschilden, halfmatte raamomlijsting, mat grijze spiegelhuizen, 20-duimers en zelfs een dubbele uitlaatlijn maken het verschil aan de buitenzijde. Aan de binnenkant is er sportmeubilair, een andere versnellingspookknop, aluminiumkleurige pedalen en wordt je verwelkomd door verlichte instaplijsten.

Prestaties

Die zijn helemaal afhankelijk van de motorversie die je kiest. R-Design verandert daar niets aan.