Mercedes AMG GT: de kleuren

Op het Autosalon van Parijs introduceert Mercedes de AMG GT. Een klassiek gelijnde sportbolide met een langgerekte motorkap en een gedrongen achterpartij. En met een 4-liter V8 die het model (beschikbaar in twee vermogensversies) voorbij de kaap van 300km/u stuwt. In de aanloop naar z’n lancering hebben de Duitsers het kleurenpalet vrijgegeven. We tonen ze je allemaal.