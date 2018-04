Silvermine 11SR uit Nederland, heeft koetswerk

Door: BV

Vorige week hadden we nog de definitieve versie van de Vencer Sarthe en ook deze week beginnen we met een Nederlandse sportauto - de Silvermine 11SR. Die kwam eerder al aan bod, maar toen moesten we ons noodgedwongen beperken tot de 3-liter boxermotor (van Subaru-origine) en de eerste specificaties. Een koetswerk was er immers nog niet.

Minimalistisch

Nu hebben de Noorderburen er een sportjas over getrokken. Strak, in carbon, en tegelijk een beetje krenterig, want de koets is tot een absoluut minimum beperkt. Hetzelfde geldt overigens voor de interieuraankleding. Je ziet het onderstel nog op behoorlijk wat plaatsen zitten. Niet waar de door de lucht moet gekliefd worden - zoals neus en flanken - maar op z’n minst toch aan de achterzijde.

Prestaties

Silvermine werkt aan twee versies. Een turbo met 325pk en een meer dociele variant voor straatgebruik met 225pk, 5cm meer bodemvrijheid en een soepeler ophanging. Een sequentiële zesbak zorgt voor de transmissie van het circuitexemplaar, terwijl de wegvariant het met een simpele vijfbak stelt. Specificaties die niet lezen als een thriller, maar door z’n ongetwijfeld lage gewicht, wordt het wellicht toch nog een bom.