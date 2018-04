Saab keilt 200 man buiten

Door: BV

De slechtnieuwsstroom bij Saab is nog niet gedaan. Ook al moeten we het inmiddels eigenlijk over NEVS hebben. Dat staat nog steeds voor National Electric Vehicle of Sweden, wat best bizar is gezien het in Chinese handen is. De merknaam Saab mag het bedrijf eigenlijk niet meer gebruiken. Die was het bedrijf al kwijtgespeeld toen het eerder deze zomer beroep moest doen op de rechtbank om een faillissement af te weren.

Nog altijd geen centen

NEVS ging vervolgens op zoek naar extra investeerders. Die zijn nog steeds niet gevonden, al zijn er wel gesprekken gaande. Het personeel werd al niet meer uitbetaald, maar nu hebben 200 werknemers te horen gekregen dat ze niet eens meer moeten komen opdagen. Personeel laten afvloeien is een middel om de schuldenberg niet al te hoog te laten oplopen. Als NEVS niet snel vers geld vindt - uiterlijk tegen 8 oktober - dan is het over and out voor de onderneming.