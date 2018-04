Nismo doet de Nissan Pulsar, vergeet de motor

Door: BV

Nissans huistuner Nismo heeft zich ontfermd over de nieuwe hatchback van het merk - de Pulsar. Een auto die erg correct is, maar tijdens onze eerste detailtest niet echt kon beklijven. En juist dat willen de heren van Nismo recht trekken.

Rode accenten

Geen sportmodel zonder dat er een rode kwast is bovengehaald. En ja hoor - naast de obligate koetswerkkit, vind je hier ook een hele lijst in opvallende lak gezette accenten. Meer daarvan vind je aan de binnenzijde, waar delen van de kuipzetels en een volledige toerenteller erin zijn uitgevoerd. Rollen doet de Pulsar nu op 19-duimers die door versterkte veren en dempers in het gareel worden gehouden.

En de motor?

Daar hebben we het raden naar. Nissan rept er namelijk met geen woord over. Het zal een potig beestje moeten zijn, want de Japanners hebben hun zinnen gezet op het ronderecord voor voorwielaandrijvers op de Nürburgring.