Nieuwe Mitsubishi heeft 10 ton stuwkracht

Door: BV

Er zijn nogal wat autoconstructeurs te vinden die zich niet beperken tot het bouwen van vierwielers. In grote autogroepen worden tegenwoordig al te vaak ook vrachtwagens, motorfietsen, scooters… gebouwd. Maar het kan nog veel gekker. Hyundai bouwt bijvoorbeeld ook kranen, het moederhuis van Subaru (Fuji Heavy Industries) maakt onder meer treinen en schepen en de heren bij Mitsubishi maken zo ongeveer alles van airconditioners tot… gevechtsvliegtuigen. Dit is de jongste creatie.

Mitsubishi ATD-X Shinshin

Shinshin is Japans voor ‘geest van het hart’. En het is een koosnaampje voor wat ofificeel de Advanced Technology Demonstrator X is. Dat is een in opdracht van het Japanse Ministerie voor Defensie ontwikkeld jachtvliegtuig met stealth-technologie. Het zal op vlak van uiterlijk dicht in de buurt van een conventioneel jachtvliegtuig blijven, maar och niet door radar gedetecteerd kunnen worden. De Shinshin is nog een prototype dat nog dit jaar voor het eerst de lucht in hoort te gaan. Als alles volgens plan verloopt, gaat hij vanaf 2027 in productie. De Japanners hebben dus nog wel even tijd.

Afmetingen

De ATD-X wordt een compact gevechtsvliegtuig. Hij zal iets meer dan 14m lang zijn, met een vleugelspanne van 10m. Voor de aandrijving zorgen twee motoren met een stuwkracht van meer dan 5 ton elk. De Shinshin moet er Mach 2 mee kunnen halen. Toch weer even wat anders dan een nieuwe Space Star, niet?