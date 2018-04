Hennessey pompt nieuwe Ford Mustang op naar 730pk

Door: BV

Ford doet heel hard z’n best om ons ervan te overtuigen dat de nieuwe Mustang een moderne auto is geworden. Heel anders dan de brute Amerikaan waarmee we afgelopen zomer nog de Route 66 van naaldtje tot draadje reden. Maar er zijn dan wel een geheel onafhankelijke ophanging en moderne transmissies geïntroduceerd - sommige zaken blijven ook gewoon hetzelfde. Zo blijft de 5-liter V8, standaard met 435pk, een droom voor tuners.

Hennessey gooit er een turbo tegen

Het vermogen van die robuuste achtcilinders opvijzelen is legendarisch eenvoudig. Ook hier - in essentie vijst Hennessey er gewoon een knoert van een compressor bovenop. De details zijn net iets ingewikkelder, maar niet zo veel. Om voldoende brandstof in de cilinders te krijgen werd de injectie vervangen en om alle gassen zo efficiënt mogelijk weer weg te krijgen, zit er een nieuwe uitlaatlijn onder.

730pk - 850Nm

Het eindresultaat is 830pk en 856Nm sterk. Voldoende voor een sprintje van nul naar 60Mph (96km/u) van 3,6 seconden. Wat er nog meer in de aanbieding staat? Wel - de onvermijdelijke koetswerkkit en verlaging natuurlijk.