Citroën keert terug naar de VS tegen 2020

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs, dat momenteel in de schaduw van de Eifeltoren wordt gehouden, presenteert Citroën de DS Devine. Een auto waarop de dubbele chevron van het merklogo niet eens meer terug te vinden. Een voorbode van wat binnenkort realiteit wordt: DS zal een apart merk zijn. In China is dat al langer het geval en de formule met onder meer aparte toonzalen slaat er aan. Europa volgt dus. Maar de groep moet z’n verkopen nog verder kunnen opkrikken om gezond te worden.

De lokroep van de VS

DS-baas Yves Bonnefont heeft in de marge van de autobeurs aangekondigd dat Citroën met z’n nieuwe merk de terugkeer naar de Amerikaanse markt ambieert, samen met alliantiepartner Peugeot. Die laatste zou al vanaf 2017 aan de andere van de Atlantische Oceaan te koop kunnen zijn, terwijl DS er wellicht in 2020 wordt geïntroduceerd.