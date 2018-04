Mazda stelt nieuwe verlichtingstechniek voor

Door: AUTO55

Op de Ceatec Japan 2014, een beurs voor IT en elektronica die in Tokio doorgaat, stelt Mazda een nieuwe koplamptechnologie voor. De naam van de verlichtingstechniek luidt ALH, wat staat voor Adaptive LED Headlights. Het wordt binnenkort toegevoegd aan Mazda's i-Activsense-progamma van geavanceerde veiligheidssystemen.

Audi achterna

Wat ALH vooral bijzonder maakt, is dat Mazda de eerste Japanse autofabrikant is die een autonoom werkende autoverlichting aan het publiek toont. De werking zelf is niet nieuw. Net als Audi’s Matrix-verlichting maakt ALH gebruik van vele LED’s waarvan sommige automatisch uitgeschakeld of sterk gedimd worden van zodra een tegen- of voorligger wordt opgemerkt. Een ingebouwde camera in de voorzijde van de auto zorgt voor die detectie. Het reeds bekende voordeel van deze geavanceerde lichttechnologie is dat het grootlicht actief kan blijven (voor maximaal zicht) zonder dat andere weggebruikers erdoor gehinderd worden.

Nog meer LED's

ALH omvat ook LED's die aan de zijkanten van de koplampen zijn toegevoegd. Deze schijnen volgens Mazda licht op plekken waar conventionele koplampen dat niet doen. Nog een andere functie van ALH is de snelwegmodus, die automatisch de hoogte van de koplampen aanpast op de snelweg, waardoor verkeersborden en mogelijke obstakels eerder en beter worden verlicht.

Inzetten op veiligheid

Het merk heeft overigens nog een andere primeur op de Ceatec Japan 2014, met name een Mazda 3 die is uitgerust met een systeem voor een vorm van autonoom rijden. Het exemplaar in kwestie draagt een zeer nauwkeurige GPS in zich die continu de positie van de auto bepaalt en tevens met behulp van bewegingsdetectoren voortdurend de gedragingen van de bestuurder observeert en indien nodig bijstuurt. Dit zou moeten helpen om fouten van de bestuurder te voorkomen en bijgevolg het risico op ongevallen te verminderen.