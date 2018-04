Toyota GT86 Special Edition ziet het zonnig

Door: BV

Dat de Toyota GT86 wat minder klanten kan verleiden dan Toyota had gehoopt, is geen geheim. Maar de Japanners houden de aandacht er wel goed in. Met een klassieker - de speciale edities. Deze nieuwe roept de sfeer van de nazomer op, en dat heeft vooral te maken met z’n gele lakkleur. Die heet niet voor niets Sunrise Yellow.

Zwarte striping

Een aparte striping en zwarte buitenspiegelkappen zorgen voor een racy uitstraling, maar je moet voor beide wel bijbetalen. Wat je echter altijd krijgt zijn de aanpassingen die de GT86 onlangs al te beurt vielen: kleine aanpassingen aan de voorophanging en nieuw gekalibreerde achterdempers. Alles om de GT86 wat vlakker door de bocht te laten gaan en de stabiliteit te verbeteren.