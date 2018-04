Mazda 2: de motoren

Door: AUTO55

Na de eerste info en beelden van de nieuwste Mazda 2 zijn er - eindelijk - meer en concrete gegevens met betrekking op het motorenaanbod komen bovendrijven...

3 benzines...

In totaal kan je kiezen uit vier motoren, allen met 1,5l slagvolume en voorzien van Mazda’s SkyActiv-technologie. De drie benzinedrinkers leveren 75, 90 of 115pk in combinatie met respectievelijk 135, 148 en 148Nm koppel. De versie met 90 paarden is het schoonst, met een CO2-uitstoot van 105g/km bij een gemiddeld verbruik van 4,5l/100km.

... slechts één diesel

De enige diesel telt 105pk en 220Nm. Veelbelovend is dat diens maximale trekkracht al bij 1.400 toeren vrijkomt en tot 3.200tr/min paraat blijft. Het verbruik van de zelfontbrander is bepaald op 3,4l/100km en de CO2-uitstoot bedraagt 89g/km.