Deze miniatuurracebaan kost zo veel als een huis

Door: BV

Of het niet wat vroeg is voor kerstsuggesties? Wel, dat hangt ervan af natuurlijk. In de catalogus van het Amerikaanse luxewarenhuis Neiman Marcus staat immers een miniatuurracebaan die je zo veel kost als een huis. En je moet natuurlijk nog de kans hebben om dat eerst van de hand te kunnen doen.

Slot Mods racebaan van € 237.000

Voor die prijs krijg je natuurlijk wel wat exclusiefs. De zin voor detail is zo verbluffend dat zelfs affiches zijn nagemaakt. Er wordt dan ook ruim een half jaar aan gewerkt. De smaak kan je eigenlijk zelfs nog bepalen - de meeste legendarische circuits zijn beschikbaar.

De schaal is 1:32. Een hele selectie racewagens, bijhorende pitcrew en toeschouwers krijg je erbij. Zelfs zes ingewerkte camera’s, kwestie van het geheel ook op een appetijtelijke manier door anderen te kunnen laten volgen. Een voorbeeldje van zo’n Slot Mods racebaan zie je in nog meer detail in de bijhorende video.