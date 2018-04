Eerste Braziliaanse BMW is een feit

Door: BV

In 2012 kondigde BMW aan te investeren in een productiefaciliteit in Brazilië. Nu, amper 2 jaar later, is het eerste exemplaar er van de band gerold. Deze witte BMW 328i draagt de handtekeningen van alle medewerkers en mag zich het allereerste wapenfeit van de vestiging noemen.

30.000 stuks per jaar

Tegen de investering van € 200 miljoen staat een jaarlijks productievolume van 30.000 voertuigen. Beduidend minder dan de meeste andere fabrieken (in de sector wordt gesteld dat een fabriek 200.000 wagens per jaar hoort te produceren), maar in groeimarkt Brazilië wordt vooral naar de toekomst gekeken. Uitbreiding van de capaciteit ligt voor de hand.