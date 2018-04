Bentley-smartphone kost € 12.500

Door: AUTO55

Vertu is een voormalige tak van Nokia die zich vanuit Engeland bezighoudt met de fabricatie van peperdure gsm-toestellen. Nieuw in het gamma is de "Vertu for Bentley", een smartphone die zo'n € 12.500 moet kosten en waarvan slechts 2.000 exemplaren in omloop mogen komen.

Technisch

Het kleinood, dat deels uit titanium is opgetrokken, draait op Android 4.4 KitKat, maakt gebruik van een quad core Qualcomm Snapdragon 801-processor (2.3 Ghz) en telt 64GB intern geheugen. Zijn 1080p-aanraakscherm heeft een diameter van 4,7 duim en we tellen twee geïntegreerde camera's. De strafste, voorzien van flits, is een 13 megapixel-camera die achteraan is geïntegreerd. Vertu claimt dat de bijhorende lithium-ion batterij tot 15 uur en 30 minuten meegaat als je belt en het pas na 380 uur laat afweten in stand-by-modus.